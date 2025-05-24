Tekirdağ'da çiftçilere 94 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tekirdağ'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında üreticilere 94 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda üreticilere 94 bin biber, patlıcan ve domates fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin talepleri doğrultusunda sebze fidesi dağıtıldığını söyledi.

Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Aksoy, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.