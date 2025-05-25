Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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