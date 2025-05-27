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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

        Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Tuna Avcı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:46 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:46
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
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        Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Tuna Avcı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avcı ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Avcı, konfederasyonun faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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