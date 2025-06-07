Tekirdağ'da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Jandarma personeli, bir süre sohbet edip hayır dualarını aldıkları şehit ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

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