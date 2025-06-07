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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:59
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

        Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

        Mehmetçik, yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı.

        Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Jandarma personeli, bir süre sohbet edip hayır dualarını aldıkları şehit ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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