Tekirdağ'da siber suçlarla mücadele kapsamında 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Yapılan çalışmalar sonucu, sosyal medya platformları üzerinden devlet büyüklerine hakaret, terör örgütü propagandası, yasa dışı bahis, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucuya özendirme içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

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