Tekirdağ'da 300 dekar buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
Elmalı Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
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