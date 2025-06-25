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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:38
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemalpaşa Mahallesi Güneşkaya mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 60 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

        - Malkara'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Deveyatağı mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

        - Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde ruhsatsız av tüfeği bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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