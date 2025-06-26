GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı
Tekirdağ'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Tekirdağ'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Ergene Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine H.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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