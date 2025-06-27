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        Tekirdağ'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangınında zarar gören 22 hektar alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:10
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        Tekirdağ'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangınında zarar gören 22 hektar alan havadan görüntülendi.

        Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

        Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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