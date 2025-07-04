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        Tekirdağ'da 31 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde bir araçtan 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 08:16 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:16
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        Tekirdağ'da 31 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ’ınÇerkezköy ilçesinde bir araçtan 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine Ş.K. idaresindeki aracı durdurdu.

        Araçta yapılan kontrollerde 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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