Serginin açılışını, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen giysi dikim kursu ve yağlı boya resim kursu sergisi açıldı.

Vali Soytürk yeni hükümet konağının Çerkezköy'e ve kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Türk'e, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, THY Kargo Satış Başkanı Tarık Parlak ve Kargo Gelir Yönetimi ve Üretim Planlama Başkanı Adnan Karaismailoğlu da eşlik etti.

Türk ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

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