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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:46
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Türk ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Ziyarette Türk'e, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, THY Kargo Satış Başkanı Tarık Parlak ve Kargo Gelir Yönetimi ve Üretim Planlama Başkanı Adnan Karaismailoğlu da eşlik etti.

        -Vali Soytürk Çerkezköy Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan Çerkezköy Hükümet Konağı'nı ziyaret etti.

        Binayı gezerek incelemelerde bulunan Vali Soytürk, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü'den bina hakkında bilgi aldı.

        Vali Soytürk yeni hükümet konağının Çerkezköy'e ve kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

        -Tekirdağ NKÜ'de sergi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen giysi dikim kursu ve yağlı boya resim kursu sergisi açıldı.

        Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı 50 yağlı boya tablo ve 100 kıyafet sanatseverin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışını, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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