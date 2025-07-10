Trakya'da buğday hasadında sona yaklaşıldı

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hasatta sona yaklaşıldı.

Yaklaşık bir ay önce buğday hasadının başladığı Edirne'de hasadın yüzde 98'i tamamlanırken, Kırklareli'nde yaklaşık yüzde 80'i, Tekirdağ'da ise neredeyse tamamı gerçekleştirildi.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 440 bin dekar alanda yapılan buğday ekiminde ortalama verim dekar başına 500 kilogram oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, 2025 yılı toplam buğday üretiminin 720 bin tonun üzerinde olduğunu, verim ve ürün kalitesinin üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kent genelinde buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan Bayazıt, "1 milyon 440 bin dekar alanda gerçekleştirilen buğday ekiminde hasadın yüzde 98'i tamamlandı. Ortalama verim ise 500 kilogram/dekar olarak gerçekleşti." dedi.

- Kırklareli'nde hasadın yüzde 80'i tamamlandı

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kentte buğday hasadının yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Hasadın 20 gün önce başladığını belirten Şaylan, sıcaklıkların artması ve yangın riskinin yükselmesi nedeniyle çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Kırklareli'nde 1 milyon 200 bin dekar buğday ekiliş alanı bulunduğunu anımsatan Şaylan, geçen yıla göre verim ve kalitede düşüş yaşandığını bildirdi. Geçen yıl dekarda 450 ila 500 kilogram arasında verim elde edildiğini belirten Şaylan, "Hasadın yüzde 80'ini tamamladık. Geçen yıla göre dekarda 30 ila 80 kilogram arasında kayıp var." bilgisini verdi. Şaylan, biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında yangın riskine karşı su tankeri bulundurulmasının zorunlu olmasına rağmen bazı bölgelerde yangın çıktığını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle bunların büyümeden söndürüldüğünü kaydetti. - "Trakya'da verim Anadolu'ya göre daha iyi" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise çiftçilerin buğday hasadı mesaisini tamamladığını bildirdi.