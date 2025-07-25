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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:27
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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