        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:26
        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini farklı illerde bulunan belediye başkan yardımcıları olarak tanıtan ve lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından başlatılan kampanyaya yardım topladıklarını ileri sürerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaparak 17 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 lira ve 86 gram altın ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

