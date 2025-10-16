Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 21 yaşındaki Şifa Çuhadar limanda vinç operatörü olarak görev yapıyor

        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Şifa Çuhadar, metrelerce yükseklikte sürdürdüğü zorlu mesleğinde azmi ve başarısıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 21 yaşındaki Şifa Çuhadar limanda vinç operatörü olarak görev yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Şifa Çuhadar, metrelerce yükseklikte sürdürdüğü zorlu mesleğinde azmi ve başarısıyla dikkati çekiyor.

        Yaklaşık bir yıl önce iş başvurusunda bulunan Çuhadar, aldığı eğitimlerin ardından TTC (konteyner taşıyan araç) operatörü olarak göreve başladı.

        Mesleğinde ilerlemek isteyen Çuhadar, vinç operatörlüğü eğitimini de tamamlayarak kısa sürede kabin koltuğuna oturdu.

        Her gün yaklaşık 22 metre yükseklikteki vinç kabinine çıkan genç operatör, kıyıya yanaşan gemilerin yükleme ve tahliye işlemlerinde görev alarak limanın ticaret trafiğine katkı sağlıyor.

        - "Kolay bir iş değil"

        Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işinin zor olduğunu ancak severek yaptığını söyledi.

        Kadınların tüm zorlu işlerin altından kalkacağına inancını kendisinin de göstermesinden gururlandığını ifade eden Çuhadar, "İşim zor ama zorluğu başarabileceğimize de inanıyorum. Konteynerleri elleçliyoruz. Kolay bir iş değil ama bir şeyleri başarmak istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

        Çuhadar, vinç operatörü olmak isteyen kadınlara da çağrıda bulunarak iş başvurusunda bulunmalarını istedi.

        - "Kadınlar disiplinli çalışıyor"

        Asyaport Limanı Operasyon ve Deniz İşleri Müdürü Olkay Elçin de limanda farklı birimlerde 60 kadının istihdam edildiğini ifade etti.

        Kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Elçin, "Kadınlar disiplinliler, titizler, olaya yaklaşımları oldukça ciddi. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Öğrenme sürelerini oldukça kısaltıyor ve gerçekten verimli bir hale getiriyor operasyonlarımızı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Çöp toplama kamyonu tarlaya devrildi; 3 yaralı
        Çöp toplama kamyonu tarlaya devrildi; 3 yaralı
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama
        Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği'nden Vali Soytürk'e ziyar...
        Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği'nden Vali Soytürk'e ziyar...
        Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla ar...
        Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla ar...