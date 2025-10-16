Tekirdağ'da 21 yaşındaki Şifa Çuhadar limanda vinç operatörü olarak görev yapıyor

Tekirdağ Asyaport Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Şifa Çuhadar, metrelerce yükseklikte sürdürdüğü zorlu mesleğinde azmi ve başarısıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce iş başvurusunda bulunan Çuhadar, aldığı eğitimlerin ardından TTC (konteyner taşıyan araç) operatörü olarak göreve başladı.

Mesleğinde ilerlemek isteyen Çuhadar, vinç operatörlüğü eğitimini de tamamlayarak kısa sürede kabin koltuğuna oturdu.

Her gün yaklaşık 22 metre yükseklikteki vinç kabinine çıkan genç operatör, kıyıya yanaşan gemilerin yükleme ve tahliye işlemlerinde görev alarak limanın ticaret trafiğine katkı sağlıyor.

- "Kolay bir iş değil"

Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işinin zor olduğunu ancak severek yaptığını söyledi.

Kadınların tüm zorlu işlerin altından kalkacağına inancını kendisinin de göstermesinden gururlandığını ifade eden Çuhadar, "İşim zor ama zorluğu başarabileceğimize de inanıyorum. Konteynerleri elleçliyoruz. Kolay bir iş değil ama bir şeyleri başarmak istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur." diye konuştu.