Tekirdağ'da devrilen çöp kamyonundaki 3 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Ş.E. yönetimindeki Çorlu Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Hatip Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ş.E. ile araçta bulunan işçiler G.H. ve A.İ. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
