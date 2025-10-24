Trakya'da leylek yuvalarının bakımı termal kameralı dronla yapılıyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), leylek yuvalarının devamlılığını sağlamak ve yuva kurulan enerji direklerinde güvenli elektrik akışını sürdürmek amacıyla bakım çalışmalarını termal kameralı dronlar yardımıyla gerçekleştiriyor.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket yaklaşık 300 bin direk, 20 bin kilometreyi aşan enerji hattı ve 10 binden fazla trafo ile Trakya’nın her noktasına enerji ulaştırırken, doğayla uyumlu bir altyapı oluşturma yönündeki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Göç döneminin sona ermesinin ardından ekipler, leyleklerin gelecek baharda yuvalarına güvenle dönebilmeleri için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Göç yolları üzerinde yer alan Trakya’da her yıl düzenli olarak yürütülen bu çalışmalar kapsamında, termal kameralı dronlarla yuvalar taranıyor, hasarlı olanlar onarılıyor, içlerinde biriken çöpler temizleniyor ve uygun noktalara yeni platformlar kuruluyor.

Termal dron teknolojisi, aktif enerji hatlarının güvenliğini artırırken leyleklerin doğal yaşam alanlarının korunmasına da önemli katkı sağlıyor.