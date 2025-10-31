Demiral, ziyaret için kaymakam Tunçer'e teşekkür etti.

Tunçer ve Demiral bir süre sohbet etti.

Trakya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Tekirdağ NKÜ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden 16 sporcu mücadele etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.