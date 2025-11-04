Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hem çevre bilincini artırmayı hem de Cumhuriyet'in değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sarıkurt, üretilecek yağın, hiçbir ticari amaç güdülmeksizin Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını ifade etti.

Protokol kapsamında, Çorlu Belediyesine ait arazilerde üretilen ayçiçeği Trakya Birlik tarafından işlenecek, elde edilecek ayçiçeği yağı ise Çorlu Belediyesi Dost Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

