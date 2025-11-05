Türkiye canlı karaciğer naklinde dünyaya öncülük ediyor

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen "Güney Kore'den sonra canlı karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Karaciğer naklinde böyle bir başarımız var. Yabancı ülkelerden, Amerika'dan, diğer ülkelerden bize canlı karaciğer öğrenmeye gelen cerrahlar oluyor" dedi.

Türkmen, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "360 Derece Organ Bağışı" panelinde, Türkiye'nin dünyada karaciğer nakli konusunda çok başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Toplumda organ bağışı bilincinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Türkmen, "Güney Kore'den sonra canlı karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Karaciğer naklinde böyle bir başarımız var. Yabancı ülkelerden, Amerika'dan, diğer ülkelerden bize canlı karaciğer öğrenmeye gelen cerrahlar oluyor. Burada kadavrayı daha ön plana alırsak, daha başarılı olacağız gibi görünüyor." diye konuştu.

Organ naklinin herkes için gerekli olduğuna dikkati çeken Türkmen, konuşmasına şöyle devam etti: