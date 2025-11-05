Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Türkiye canlı karaciğer naklinde dünyaya öncülük ediyor

        Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen "Güney Kore'den sonra canlı karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Karaciğer naklinde böyle bir başarımız var. Yabancı ülkelerden, Amerika'dan, diğer ülkelerden bize canlı karaciğer öğrenmeye gelen cerrahlar oluyor" dedi.

        Giriş: 05.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:25
        Türkmen, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "360 Derece Organ Bağışı" panelinde, Türkiye'nin dünyada karaciğer nakli konusunda çok başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

        Toplumda organ bağışı bilincinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Türkmen, "Güney Kore'den sonra canlı karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Karaciğer naklinde böyle bir başarımız var. Yabancı ülkelerden, Amerika'dan, diğer ülkelerden bize canlı karaciğer öğrenmeye gelen cerrahlar oluyor. Burada kadavrayı daha ön plana alırsak, daha başarılı olacağız gibi görünüyor." diye konuştu.

        Organ naklinin herkes için gerekli olduğuna dikkati çeken Türkmen, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Canlı ve kadavradan böbrek nakli yaptığımız zaman bu hastaları uzun süre hayatta tutma şansımız var. Yüzde 80'lere yakın oranda hastalar 10 sene hayatta kalıyorlar. Diyalizde bırakırsak hastalarımızı yaklaşık yarısını 5 sene içerisinde kaybediyoruz. Onun için yaş sınırlamamız yok. Yaşlı da olsa imkanımız varsa hastanın durumu el veriyorsa mutlaka nakil yapmaya çabalıyoruz."

        Türkiye'de her 7 kişiden birinde kronik böbrek rahatsızlığı bulunduğunu da vurgulayan Türkmen, organ naklinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise gençlerin sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Gençlerin sağlıklı yaşamı ilke edinmesini tavsiye eden Erk, "Makarna, pilavı azaltıyoruz. Sigarayı tamamen bırakıyoruz çünkü içerisinde 200 kimyasal var. Gazlı içecekleri azaltıyoruz. Trans yağlardan uzak duruyoruz." dedi.

