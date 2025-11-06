Tabakoğlu, ziyaretlerinden dolayı Irmak'a teşekkür etti.

Irmak ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Aksoy, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Üreticiyle bir süre sohbet eden Aksoy, üretim hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde ceviz üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

-İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy ceviz üreticisini ziyaret etti.

Ziyarette Gürcün'e, baro avukatları da eşlik etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

Gürcün ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.