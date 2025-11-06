Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        06.11.2025 - 08:44
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Gürcün ve Şahin makamda bir süre görüştü.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

        Ziyarette Gürcün'e, baro avukatları da eşlik etti.

        -İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy ceviz üreticisini ziyaret etti.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde ceviz üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

        Aksoy, Işıklar Mahallesi'nde üreticinin ceviz ayıklama, kurutma ve paketleme tesisi gezdi.

        Üreticiyle bir süre sohbet eden Aksoy, üretim hakkında bilgi aldı.

        Aksoy, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

        -Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Irmak ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

        Tabakoğlu, ziyaretlerinden dolayı Irmak'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

