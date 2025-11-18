Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

        Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:53
        Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
        Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamadı.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun 2 gündür etkili olduğunu söyledi.

        Balıkçıların rüzgarın etkisini yitirmesini beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını belirtti.

        Balıkçı Erdal Coşkunçay da rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini ifade etti.

        Düne göre lodosun daha sert olduğunu anlatan Coşkunçay, ava çıkamadıkları süreyi ağ tamiriyle geçirdiklerini kaydetti.

