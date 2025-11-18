Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tekvando İl Temsilcisi S.A.'nın ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Mahkemece şüphelilerden E.M. ve B.Ç. tutuklandı, M.K.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi S.A, önceki gün Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
