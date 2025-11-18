Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tekvando İl Temsilcisi S.A.'nın ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:16
        Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tekvando İl Temsilcisi S.A.'nın ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Mahkemece şüphelilerden E.M. ve B.Ç. tutuklandı, M.K.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi S.A, önceki gün Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

