Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı velilerle bir araya geldi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu ilçesinde velilerle bir araya geldi.
Melahat Kozar İlkokulunda düzenlenen programda, Turanlı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir velilerle görüştü.
Turanlı, annelere Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Öğrenciler de okul bahçesinde SİBERAY konusunda polis ekiplerince bilgilendirildi.
Turanlı, sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.
Huzurlu bir gelecek için dikkat edilmesi gereken hususları ailelerle paylaştıklarını aktaran Turanlı, "Tekirdağ'ın huzuru ve çocukların korunması için insanımızla buluşmaya devam edeceğiz." dedi.
