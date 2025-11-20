Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı velilerle bir araya geldi

Huzurlu bir gelecek için dikkat edilmesi gereken hususları ailelerle paylaştıklarını aktaran Turanlı, "Tekirdağ'ın huzuru ve çocukların korunması için insanımızla buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Turanlı, annelere Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.