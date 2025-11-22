Tekirdağ'da asayiş
Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
- İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Muratlı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kırkkepenekli Mahallesi'nde M.C, idaresindeki 41 BAC 933 plakalı otomobil ile H.K'nın yönetimindeki 59 AAG 130 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü M.C. ile aynı araçta bulunan C.S. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.