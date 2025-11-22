Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.11.2025 - 09:24
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

        -NKÜ'de "2025 Erasmus Öğrenci Değişim Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından "2025 Erasmus Öğrenci Değişim Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 (KA1) kapsamında öğrenci hareketliliklerine ilişkin başvuru, seçme ve değerlendirme süreçleri ile genel Erasmus yol haritası anlatıldı.

        Ayrıca dezavantajlı öğrenciler için sunulan Erasmus İçerme Desteği hakkında bilgilendirme yapıldı.

        -İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Hukukçular Topluluğu'ndan Tekirdağ Müftüsü Soykök'ü ziyaret etti.

        Topluluk başkanı Çiğdem Sadak ve Soykök bir süre görüştü.

        Soykök, Sadak ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

