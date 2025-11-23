Muhtarların görevlerini daha etkin şekilde yürütebilmeleri için eğitim sunumlarının yapıldığı program, muhtarlara eğitim katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yerel yönetim anlayışını güçlendirmek ve mahalle muhtarları ile iş birliğini pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen program Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirildi.

