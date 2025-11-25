Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentte Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.11.2025 - 10:31
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentte Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Turanlı, Aydoğdu Mahallesi Muhtarı Hasan Kubilay ile bir araya gelerek mahallenin taleplerine ilişkin bilgi aldı.

        Sakinlerle sohbet eden Turanlı, emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar ve huzur ortamının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Çocuklarla da bir süre sohbet eden Turanlı, sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, Tekirdağ’ın huzuru için vatandaşlarla buluşmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Ziyarette Turanlı’ya emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

