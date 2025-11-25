Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti

Ziyarette Turanlı’ya emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri eşlik etti.

Çocuklarla da bir süre sohbet eden Turanlı, sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, Tekirdağ’ın huzuru için vatandaşlarla buluşmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Sakinlerle sohbet eden Turanlı, emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar ve huzur ortamının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Turanlı, Aydoğdu Mahallesi Muhtarı Hasan Kubilay ile bir araya gelerek mahallenin taleplerine ilişkin bilgi aldı.

