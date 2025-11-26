Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
