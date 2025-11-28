Habertürk
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 28.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:31
        Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BRS 236 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

