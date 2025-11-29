Bakan Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yollar, hastaneler, okullar yaptık ve savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayisinde ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık." dedi.

Göktaş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 23 yıldır millet için çalıştığını söyledi.

Son 23 yılda sadece Tekirdağ'a 9,5 milyar liralık destek getirdiklerini ifade eden Göktaş, "Sosyal politikalar alanında, eser ve hizmet siyasetinde son 23 yılda Türkiye'de çok büyük değişimler oldu. Yollar, hastaneler, okullar yaptık ve savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayisinde ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık. 'Yapamaz' dediklerinin her birini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle tek tek hayata geçirdik." diye konuştu.

Göktaş, AK Parti'nin her zaman insan odaklı çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.