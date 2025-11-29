Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Bakan Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yollar, hastaneler, okullar yaptık ve savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayisinde ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 18:17 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:17
        Bakan Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yollar, hastaneler, okullar yaptık ve savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayisinde ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık." dedi.

        Göktaş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 23 yıldır millet için çalıştığını söyledi.

        Son 23 yılda sadece Tekirdağ'a 9,5 milyar liralık destek getirdiklerini ifade eden Göktaş, "Sosyal politikalar alanında, eser ve hizmet siyasetinde son 23 yılda Türkiye'de çok büyük değişimler oldu. Yollar, hastaneler, okullar yaptık ve savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayisinde ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık. 'Yapamaz' dediklerinin her birini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle tek tek hayata geçirdik." diye konuştu.

        Göktaş, AK Parti'nin her zaman insan odaklı çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan odaklı, kimseyi geride bırakmama anlayışıyla politikalarını hayata geçirdiğini belirten Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hizmet odaklı çalışmalarımızda engelli vatandaşlarına yönelik evde bakım yardımını hayata geçirdim. Bugün Türkiye genelinde 540 bin ailemize, engellisine, yaşlısına, evinde bakan ailelerimize sunduğumuz destekler bulunuyor. Bununla beraber 58 kalemde sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Bakın bunlar AK Parti öncesinde asla yoktu. Eskiden vatandaşımızın uzun süren sosyal yardım başvuruları, artık e-devlet üzerinden sadece dakikalar içerisinde yapılabiliyor ve başvurular anında cevap alabiliyor."

        Bakan Göktaş, sosyal politikalar alanında, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını anlattı.

        Programda, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ve Mestan Özcan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Göktaş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi İbrahim Arslan'a rozet taktı.

