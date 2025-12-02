Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tır sürücüsü K.İ. ve diğer otomobilin sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

Kazada otomobil sürücüsü M.S.G. ile beraberindeki S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yaralanan H.G. ise sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

