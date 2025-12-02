Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kuraklık nedeniyle Hayrabolu Göleti'nde su seviyesi düştü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki göletin büyük bölümünde su, kuraklık nedeniyle çekildi.

        Giriş: 02.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:24
        Kuraklık nedeniyle Hayrabolu Göleti'nde su seviyesi düştü
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki göletin büyük bölümünde su, kuraklık nedeniyle çekildi.

        Bölgede süren kuraklık, baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin hızla düşmesine yol açtı. Tarımsal sulamada kullanılan Hayrabolu Göleti'nde suyun ciddi oranda azaldığı gözlendi.

        İlyas Mahallesi Muhtarı Cumhur Çakmaz, AA muhabirine, son yağışların yeterli olmaması nedeniyle göletin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

        Yağmur ve kar yağışının etkili olması halinde göletin yeniden eski seviyelerine kavuşabileceğini dile getiren Çakmaz, "Son yağışlar maalesef etkili olmadı. Gölette balıklar yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

        Mahalle sakinlerinden İsmail Batu da daha önce göletin bu kadar kuruduğuna şahit olmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

