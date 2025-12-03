Habertürk
Habertürk
        Hayrabolu'da sis etkili oldu

        Hayrabolu'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:49
        Hayrabolu'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Sabaha karşı artan sis, ilçede kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

        Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

