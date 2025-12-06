Tekirdağ'da İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı.
İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, kentte bulunan yabancılarla ilgili bilgiler verdi.
Geçici Koruma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ile kurumların yapması gereken iş ve işlemlerin görüşüldüğü toplantıda, geçici koruma altındaki yabancıların gönüllü geri dönüşü konusu istişare edildi.
Toplantıya, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve kurum müdürleri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.