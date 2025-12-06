Tekirdağ'da İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

Geçici Koruma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ile kurumların yapması gereken iş ve işlemlerin görüşüldüğü toplantıda, geçici koruma altındaki yabancıların gönüllü geri dönüşü konusu istişare edildi.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, kentte bulunan yabancılarla ilgili bilgiler verdi.

