        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 16 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki kişinin katil zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:45
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 16 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki kişinin katil zanlısı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, zanlının Y.K. (16) olduğunu belirledi.

        Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

