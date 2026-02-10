GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 16 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki kişinin katil zanlısı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, zanlının Y.K. (16) olduğunu belirledi.



Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



