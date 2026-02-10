Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 00:22 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:22
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheliler 3 ay teknik ve fiziki takibe tabi tutuldu.

        Bulgar plakalı otomobil sınırı geçtikten sonra polislerce otobanda durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada, yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Sürücü Dimitar D. (59) ile otomobildeki Slaveva D. (53) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine getirilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

