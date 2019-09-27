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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TBMM Başkanı Şentop: "Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir"

İHA

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Trakya Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir" "dedi.

TBMM Başkanı Şentop: "Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Trakya Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir" "dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy’de 20192020 EğitimÖğretim Yılı'nda hizmete açılan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Trakya Anadolu Lisesinin açılışına katıldı. Açılışta eğitimin önemine değinen Şentop, "Benim görüşüme göre öğretmenlik insan yetiştirme sanatıdır, kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir” dedi.

"Hepimizin gözü aydın olsun"
“Bugün hepimiz için çok mutlu, heyecanlı bir gün” diyerek konuşmasına başlayan ve eğitimin önemine değinen TBMM başkanı Mustafa Şentop da "İstikballerinin ışıl ışıl olmasını murat ettiğimiz evlatlarımız için yeni bir okulun daha açılışını yapacağız. Böylece gençlerimizi yeni bir irfan yuvasına daha kavuşturmuş olacağız. Hepimizin gözü aydın olsun. İlk kayıtlarını bu yıl yapan okulumuz aziz milletimize, devletimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan 43 derslikli okulumuzda bu yıl 374 evladımız öğrenim görecek. Gelecek yıllarda öğrencilerle beraber toplam kapasitesi bin 381’e ulaşacaktır. Tam gün eğitim öğretim yapacak okulumuzda aynı zamanda 3’ü rehber öğretmen olmak üzere toplam 82 öğretmenimiz görev yapacaktır. Burada öğrenim görev evlatlarımız da kendilerine, ailelerine, milletimize ve tüm insanlığa faydalı gençler olmak için gayret gösterecekler” dedi.

“Eğer aramızda bir yarış olacaksa hayırlı hizmetler yapmakta yarışalım”
Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin en kalabalık bölgesi olduğunu kaydeden Şentop, "Bölgemizin en hızlı büyüyen şehri de Tekirdağ'ımız. Bu yıl nüfusu 1 milyonun üzerinde. Ama süratle de artmakta. Çerkezköy'ümüzün nüfusu da 175 binin üzerinde. Çerkezköy Türkiye’nin üreten, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan bir ilçesi. Bu sebeple son derece göç alıyor. İnsanlarımız buraya çalışmaya geliyor. Nüfusu genç olması sebebiyle eğitim öğretim alanında yeni yatırımlara da daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçların giderilmesinde devletimizin en büyük yardımcısı hayırsever vatandaşlarımız, iş adamlarımız, esnaf ve ticaret odalarımız. Evlatlarımızın istikbali için bir tuğla da benden diyerek sorumluluk üstlenen herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Karşılıksız yaptıkları bu hizmetler için. Hiçbir şekilde unutulmayacak, isimleri her zaman hayırla yad edilecektir. Ben de uzun yıllar üniversite hocalığı yaptım. Huzurlarınızda tebeşir tozu yutmuş bir meclis başkanı olarak bulunuyorum. Bu sıralardan mezun olup üniversite tahsiline başlayan çok sayıda evladımıza hukuk fakültesinde dersler verdim. Bu sebepledir ki ne zaman bir okul açılışına gitsem farklı bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. İmkanı olan her kardeşimize, başta iş adamlarımız olmak üzere okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme gibi hayırlı hizmetler yapmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ancak bu şekilde gelişip güzelleşecektir. Eğer aramızda bir yarış olacaksa hayırlı hizmetler yapmakta yarışalım. Çünkü bizler ilk emri oku olan rabbin dinine inanan insanların, böyle bir dinin mensuplarıyız. Yüze Allah oku diye emrederken bilmeyi, öğrenmeyi, gelişmeyi emrediyor. Kainata gizlediği sırların peşine düşmemizi emrediyor. Her iş yerinde ve ehlinin nezaretinde yapılır. Öğrenmek de öğretmen ve okul ile olur. Her biri gözümüzün nuru olan evlatlarımız da maddi ve manevi gelişimlerini böylesine güzide eğitim yuvalarında sağlayacaklardır” diye konuştu.

Öğretmenlere seslendi
Öğretmenlere seslenen Şentop, “Değerli öğretmenlerimiz sizler irfan yuvalarında çocuklarımıza sadece öğretmiyorsunuz, aynı zamanda onları hayata hazırlıyorsunuz. Yani eğitim de veriyorsunuz. Bu noktada sizin en büyük yardımcınız velilerimiz olmalıdır. Velilerimiz öğretmenlerimize destek olmalıdır. Onlar her çocuğumuzu kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olan fedakar vatan evlatlarıdır. Benim görüşüme göre öğretmenlik insan yetiştirme sanatıdır, kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir. Sizlerin öğrettiği her harf, her kelime, her cümle için ne kadar teşekkür edilse azdır. Sebatla, sabırla görevini yapan bütün öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

TEKİRDAĞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 16:26
  • AKŞAM 19:06
  • YATSI 20:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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