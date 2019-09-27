Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele doğrultusunda; Muratlı’da ‘6284 Sayılı Yasa ve Kadın Hakları’ adlı seminer gerçekleştirildi. Muratlılı vatandaşlar ve belediye personeline yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda eğitim semineri Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Seminerler ile kadına yönelik şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, amaçlarının toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak olduğunu söyledi.

Sunum öncesi bir konuşma yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ise, kadınlara yönelik şiddetin son bulması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ardından Tekirdağ Barosu Avukatları Hilal Üner Özcan ve Gamze Alev Baydemir, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet ve 6284 Sayılı Kanun’ hakkında bilgilendirmede bulundu. Aynı zamanda Kadın Hakları Komisyonu üyesi olan iki avukat, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası ve ulusal mevzuat, 6284 sayıl kanun uygulamaları, şiddete maruz kalındığında başvurulabilecek mekanizmalar hakkında bilgi verdi. Kadınerkek eşitliğine atıfta bulunuldu.

Slayt destekli sunuma katılım da oldukça yüksekti.

TEKİRDAĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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