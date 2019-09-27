Öğrencilerin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla protokol imzalandı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında Muratlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla iki ayrı protokol imzalandı.

Tekirdağ SMMMO ile imzalan protokole Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ SMMMO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Karateke imza atarken, Çorlu SMMMO ile imzalan protokole ise Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Otsekin imza attılar.

İki ayrı protokole imza atan Rektör Şahin, “Öğrencilerimizin teorik bilgi almalarını önemsediğimiz kadar uygulamalı eğitim almaları için de onları teşvik ediyor ve bu konularda mümkün olduğunca fazla işbirliği protokolleri gerçekleştiriyoruz. Bugün imzalan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

İmzalanan protokoller Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, İşletme Yönetimi Programı, Maliye Programı ve Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerinden 2. sınıfın uygulama dersleri ile iş yeri uygulamalı eğitimlerinin (staj) ve seminerlerin Tekirdağ SMMMO ile Çorlu SMMMO’da ve kayıtlı mali müşavirler tarafından verilmesi konusuna ilişkin işbirliğini kapsamaktadır.

Törende, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Ateş, NKÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Moralar, Çorlu SMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Dündar, Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal Bilmem ve Tekirdağ SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karagöz de bulundu.

TEKİRDAĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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