Şentop: "İHA’lardan başlamak üzere silahlı insansız hava araçları, helikopter ve tankları bizler yapmaya başladık"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla, Çerkezköy’de 20192020 eğitim öğretim yılında hizmete açılan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Meclis Başkanı Şentop: "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali sözde müttefiklerimizden alamadığımız İHA’lardan başlamak üzere silahlı insansız hava araçları, helikopter ve tankları bizler yapmaya başladık" dedi.



“17 yılda eğitime 60 milyardan fazla yatırım yaptık”

Törende konuşan TBMM Başkanı Prof Dr. Mustafa Şentop; “ ÇOSB daha önceki yıllarda Çerkezköy’e bir lise kazandırmıştı. 32 derslikli ortaokul yaptırarak milli eğitime katkıda bulunmaya devam ediyor. Temeli geçen yıl atılan ve açılışı bugün yapılan ortaokulu kazandıran ÇOSB yönetimine teşekkür ediyorum. Yaptırılan okul sayesinde Bağlık mahallemizin okul ihtiyacı da büyük ölçüde çözülmüş oldu. Bizim güçlü savunma silahımız yetişmiş insan gücümüzdür. Eğer Anadolu’nun ebedi vatanımız olarak kalmasını istiyorsak, insanımızı mutlu huzurlu hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu hedefe ulaşmak için milli davamızda muvaffak olmak mecburiyetindeyiz. 2002’ye kadar Milli Savunma Bakanlığımızın bütçesi Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinden fazlaydı. Kılıç kalemden daha kıymetli kabul ediliyordu. 2002’de bu yana kaleme daha fazla itimat göstermeye başladık. 17 yılda eğitime 60 milyardan fazla yatırım yaptık. Dünyada Birleşmiş Milletler üyesi 196 devlet bulunmaktadır. Bu devletlerin üçte iki nüfusu ülkemizin öğrenci nüfusundan azdır. Ülkemizde eğitim gören 18 milyon çocuğumuz bulunuyor. 7 milyon 750 bin üniversite öğrencimiz eğitim görmektedir. 25 milyonu aşan bir öğrenci sayımız vardır. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özveri gösterdik. Tek başına devletin gayreti yetmiyor, hayırseverlerimize, iş adamlarına ve STK’lara da görevler düşmektedir. Onlarda üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Çerkezköy de bunun en büyük şahididir” dedi.



“Evlatlarımızı yeni şartlara göre yetiştirmek zorundayız”

Konuşmasına şu sözlerle devam eden Şentop; “Dünyanın gelişmiş bütün ülkeleri eğitim öğretim yatırımlarını tamamlayıp nitelik kazandırmış ülkelerdir. Alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ve kaliteyi de konuşmaya gelmeliyiz. ‘Kaç ne kadar’ demek yerine ‘nasıl’ eğitim konuşmaya çalışmalıyız. Eğitime yapılan yatırım katma değeri en yüksek yatırımdır. Hiç kimse eğitim konusuna kayıtsız kalmamalıdır. Çünkü istikbal yarışında bizleri en önde taşıyacak olan eğitimdir. Teknolojinin gelişmesi bilginin yaygınlaşması sayesinde dünya çok dinamik bir hale gelmiştir. Bilgisayar programları gibi bizlerinde kendimizi güncellememiz gerekiyor. Günlük olarak dünyanın dört bir yanından haberler alıyoruz ve gençlerimiz daha çok etkileşim ve iletişim içine giriyorlar. Evlatlarımızı yeni şartlara göre yetiştirmek zorundayız. Değişime direnen değil değişimi yöneten olmalıyız. İhtiyaçlarını öngörerek eğitmeliyiz. Evlatlarımız şahsiyetli, öz güvenli olmalıdır. Onları dış dünyaya açıp sosyal bir kişilik olarak yetiştirmeliyiz. Günün meselelerini tartışmak yerine yarının imkanlarını ve fırsatlarını düşünmelerini sağlamalıyız. Bizlere düşen çocuklarımızın gençlerimizin becerilerini ortaya çıkartabilecekleri ve gösterecekleri ortamları hazırlamaktır. Millet olarak ne istiklal nede istikrar kaygımız olmamalıdır. Pırıl pırıl gençlerimiz milli hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Gayret edersek bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Yeter ki güvenimizi ve inancımızı koruyalım” ifadelerine yer verdi.



“Kötü komşu insanı ev sahibi yapar”

Şentop "Geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanında TEKNOFEST şenliği yapıldı. Hava araçları, savunma silahları başta olmak üzere teknoloji ürünleri sergilendi. Bizim gençlerimiz ve yeni nesillerimiz bunları yaptı. Kendi gök kubbemizde gösteri yapan hava araçları daha düne kadar dışarıdan almak zorundaydık. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali sözde müttefiklerimizden alamadığımız İHA’lardan başlamak üzere silahlı insansız hava araçları, helikopter ve tankları bizler yapmaya başladık. Savaş uçağı ve yolcu uçağımızı da en kısa zamanda yapacağız. Bize uçak vermeyenler kendi uçağımızı yaptığımız zaman ‘eyvah biz ne yaptık’ diyecekler. Azim inanç ve inat olduktan sonra tekeden süt çıkartırız. Hepsini de yerli ve milli imkanlarla yapabiliriz. Yeter ki kendimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. İstersek başaracağımıza olan inancımızı koruyalım. Gençlerimiz, çocuklarda bu umudu öz güveni görüyorum. İş adamlarında enerjiyi görüyorum. Kendimize inanacak ve güveneceğiz. Unutmamalıyız ki vazgeçersek kaybederiz. İnatla ısrarla çalışacağız ve mutlaka başaracağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’e plaket verildi. Sonrasında açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımıyla kesildi.

TEKİRDAĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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