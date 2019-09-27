'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'

DHA

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme en yakın bölge olan Tekirdağ'da depreme hazırlık yeniden gözden geçiriliyor. Marmara Ereğlisi ilçesinde daha önce oturulamaz raporu verilen ve dünkü depremde giriş katında hasan meydana gelen kaymakamlık binasından taşınma kararı alındı. Merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentsel dönüşüme ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme en yakın bölge olan Tekirdağ'da depreme hazırlık yeniden gözden geçiriliyor. Marmara Ereğlisi ilçesinde daha önce oturulamaz raporu verilen ve dünkü depremde giriş katında hasan meydana gelen kaymakamlık binasından taşınma kararı alındı. Merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentsel dönüşüme ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.
KAYMAKAMLIK BİNASI TAŞINIYOR
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan ve 244 toplanma alanı bulunan Tekirdağ'da deprem şiddetli hissedilirken, halk arasında panik yarattı. Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ise yaşanan deprem yeniden hazırlıkların gözden geçirilmesine neden oldu. Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı'nın bulunduğu binada yaklaşık 1.5 yıl önce bakanlık tarafından yapılan incelemede bina hakkında 'çürük' raporu verildi. Dünkü depremde ise binanın giriş katında hasar meydana geldi. Hasarın ardından kaymakamlık binasının ilçede başka bir binaya taşınması için çalışmalara başlandı.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, belediye olarak toplanma alanlarını belirlediklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Ata, "Marmara Ereğlisi bilindiği üzere deprem bölgesi. Bu nedenle toplanma alanlarımızı belirledik. Tedbirlerimizi ona göre aldık. Tabi ki vatandaşlarımız da depreme hazırlıkla olmak durumunda. İnşallah hafif atlatırız. Ama tabi ki hazır olmak durumundayız. Bölgemizde depremden sonra ağır hasarlı konut veya iş yeri yoktur. Bir kaç binada hafif hasar görünmüştür. Şuana kadar 10 toplanma bölgemizi oldu. Deprem sonrası  zabıta ve diğer birimleri de hemen dışarıya çıkartıp bölgeyi kontrol ettirdik" diye konuştu.
ÇORLU'DA 70 TONLANMA ALANI VAR
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, deprem sonrasında ilçede 70 toplanma merkezinin olduğunu belirterek, Deprem sonrasında ve öncesinde belediye olarak bizim bir çalışmamamız vardı. Deprem ve afet toplanma merkezi sayımız 70. Bu sayıyı daha da çok çoğaltmayı planlıyoruz" dedi.
'FAY HATTI ÜZERİNDEYİZ'
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, dünkü depremin şiddetli hissedildiğini ve canl ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi.  Depremin Tekirdağlılar arasında korku yarattığını söyleyen Yüksel, "Özellikle deprem kuşağında var olan bir bölge, fay hattı üzerindeyiz ilçe olarak. Tekirdağ olarak dolayısıyla bu konuda ciddi anlamda o panik havası hissedildi. Ama hamt olsun herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Süleymanpaşa'da bu konuyla ilgili belediye anlamında söylüyorum göreve gelir gelmez ilk işimiz Çevre bakanlığımız ile irtibata geçmek oldu. Süleymanpaşa ilçesinin kentsel dönüşümü ile ilgili ihtiyaçlarını bakanlığımıza arz ettik. Hem tarihsel anlamda hem yapı itibarı ile binalarımız hem eski hem dar sokaklarımız var, yerleşim çok eski olduğu için alan sıkıntımız var. Deprem ile karşı karşıya kaldığımızda bu eski yerleşim yerlerinde problem yaşayabilme ihtimalimiz çok yüksek, bu nedenle bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var" dedi.
Başkan Yüksel, dünkü depremin bazı şeylere daha sıkı sahip çıkılması gerektiğini hissettirdiğini belirterek, "Göreve geldiğimizde gördüğümüz tablo şuydu; Bir depremle karşı karşıya kaldığınızda vatandaşımızın nelerle karşı karşıya kalacağını iyi bilmesi gerekiyor. Belediyenin en önemli görevlerinden biri de deprem anında ve sonrasında vatandaşların ne yapması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapmak. İlimizde bunu AFAD müdürlüğümüz yürütüyor. Merkez mahallelerimizde, kırsal mahallelerimizde toplanma alanları ile ilgili bir sıkıntımız yok, hepsi hazır. Sadece şu var; depremden sonra bu alanlarda hem vatandaşlarımızın iaşesini hem barınmalarını sağlayabilecek alt yapının hazırlanması gerekiyor. Bu şehirde yaşayan 200 bin insanın böyle bir şeyle Allah korusun karşı karşıya kaldığında bir an önce bunu atlatmak ile alakalı alt yapıyı kurmamız gerekiyor. Bunun farkındayız Yaklaşık 2,53 aydır da  bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.
'14 MERKEZ MAHALLEDE TOPLANMA ALANI VAR'
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her merkez mahallede toplanma alanları bulunduğunu belirterek, "Bazı mahallelerimizde 2 tane var, bunları daha aktif hale getirebilecek alanlar. Depremde toplanma alanından ziyade birde orada anlık ihtiyaçların karşılanabileceği konuşlandırmalar yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız bunla ilgili çalışıyorlar şuanda" dedi.

TEKİRDAĞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 16:26
  • AKŞAM 19:06
  • YATSI 20:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ´da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ´da okul çevresinde zehir tacirlerine ...
Jandarmanın yol kontrolünde 19 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrolünde 19 kaçak göçmen yakalandı
Yeni emniyet müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Yeni emniyet müdürü göreve başladı
Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Şentop: "İHA’lardan başlamak üzere silahlı insansız hava araçları, helikopter ve tankları bizler yapmaya başladık"
YEREL HABERLER Şentop: "İHA’lardan başlamak üzere silahlı insansız ...
Öğrencilerin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla protokol imzalandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla ...
Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
Göçmen kaçakçılarına suçüstü
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılarına suçüstü
TBMM Başkanı Şentop: "Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir"
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: "Öğretmenlerimiz milletimizin ...
İtfaiyecilik, fedakârlık gerektiren zor ve riskli bir meslek Tekirdağ’da İtfaiyeciler Haftası
YEREL HABERLER İtfaiyecilik, fedakârlık gerektiren zor ve riskli bir ...
Deprem sonrası 29 binada hasar tespit çalışması yapıldı 28 binada problem yok
YEREL HABERLER Deprem sonrası 29 binada hasar tespit çalışması ...
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kötümser ve karamsar ...
Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatında araçlar muayeneden geçiyor
YEREL HABERLER Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatında araçlar ...
Büyükbaş hayvanlara tırnak ve bakım hizmeti
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanlara tırnak ve bakım hizmeti
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da
Marmara Ereğlisi'nde eğitime 1 gün ara
YEREL HABERLER Marmara Ereğlisi'nde eğitime 1 gün ara
Tekirdağ'da eğitime deprem engeli: Okullar tatil
YEREL HABERLER Tekirdağ'da eğitime deprem engeli: Okullar tatil
Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
Çerkezköy'de terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çerkezköy'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Deprem paniği yaşayan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Deprem paniği yaşayan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Deprem sonrası valilikten açıklama: "Hasarlı binalardan uzak durun"
YEREL HABERLER Deprem sonrası valilikten açıklama: "Hasarlı ...
Deprem anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Deprem anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X