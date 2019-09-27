Jandarmanın yol kontrolünde 19 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, MalkaraSüleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekibi, bir minibüsü durdurdu. Araçta Pakistan uyruklu 19 göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler, karakoldaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

TEKİRDAĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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