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Tekirdağ’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Hayrabolu Alpullu yolu üzeri Lahana Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 16:26
  • AKŞAM 19:06
  • YATSI 20:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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