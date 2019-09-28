Tekirdağ’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu Alpullu yolu üzeri Lahana Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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