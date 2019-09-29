Şantiyede drone ile sürpriz evlilik teklifi Teklif yüzüğü droneyle indirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şantiye alanında drone ile evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da devam eden Merdiven Park Projesi’nin proje ortakları olan Mehmet Çiftçi ve Müteahhit Elif Öfgeli arasında şantiye alanında yaşanan evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.



Teklif yüzüğü drone ile indirildi

Mehmet Çiftçi sevdiği kadına ‘Seni Çok Seviyorum Benimle Evlenir Misin?’ pankartını arkadaşlarının yardımıyla açtı. Çiftçi ‘Evet’ cevabını alınca drone ile havadan gelen yüzüğü sevdiği kadının parmağına taktı.



“Şantiyemin ortasında böyle güzel bir şeye tanık olmak beni mutlu etti”

Şantiyede teklif alan Müteahhit Elif Öfgeli, “Çok güzel bir ana da tanık oldunuz sizde bir teklif aldım. Çok değer verdiğim, çok sevdiğim benim için gerçekten çok büyük bir anlam ifade eden hayat arkadaşım olacak insandan en güzel teklifi aldım. Çok mutluyum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hem de çalıştığım şantiyemin ortasında böyle güzel bir şeye tanık olmak beni mutlu etti” diye konuştu.

TEKİRDAĞ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:32

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