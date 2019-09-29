Tekirdağspor ilk galibiyetini farklı kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğan Spor’u 41 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, ligin 2. haftasında Çerkezköy 1911 Doğan Spor’u konuk etti. Hakem düdüğünün çalmasıyla başlayan maç Tekirdağspor’un üst üste atakları ile başladı. Maçın 2. dakikasında Tekirdağspor istediği gole erken kavuştu. Ali Arashan’ın rakip savunma oyuncularını çalımlayarak, ceza alanı içinde yerden gönderdiği topa Ceyhun dokunarak Tekirdağspor’u 10 öne geçirdi.

Üst üste ataklar geliştirmeye çalışan Tekirdağspor, maçın 17. dakikasında Ali Arashan kornerden gelen topu şutlaması ile fileleri havalandırdı. Bu gol ile Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğan Spor karşısında 20 öne geçerek rahat bir nefes aldı. Maçın ilk yarısı 20 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Tekirdağspor’da maçın 67. dakikasında Ali Arashan’ın içeriye gönderdiği topa Mustafa Topuz, rakip kale çizgisinde dokunarak ağlara gönderdi. Bu skor ile Tekirdağspor 30 öne geçmiş oldu. Tekşrdağspor aradaki farkı 4’e çıkarma çabaları sürerken aniden gelişen atakta Mustafa Topuz rakip kaleye şutladığı top ağlarla buluştu. Skor 40 oldu.

Aradaki farkı kapatmaya çalışan Çerkezköy 1911 Doğan Spor’da maçın 88. dakikasında Kadir Pehlivan, yaklaşık 30 metreden sert bir vuruşla durumu 41’e getiren golü attı.

90+2. dakikada hakemin düdüğü ile maç Tekirdağspor’un, Çerkezköy 1911 Doğan Spor karşısında 41 üstünlüğü ile sona erdi.

TEKİRDAĞ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:03

YATSI 20:22

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