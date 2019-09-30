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Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde görevli bir hakim, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arabasının tarlaya uçması sonucu oğluyla birlikte hafif yaralandı.

Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

Edirne’nin Keşan ilçesinde görevli bir hakim, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arabasının tarlaya uçması sonucu oğluyla birlikte hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara Keşan yolunda seyir halinde olan Keşan Hakimi Murat Şen yönetimindeki araba, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada sürücü Murat Şen ve oğlu D.K.Ş. (6) hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hakim ve oğlu tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:24
  • AKŞAM 19:03
  • YATSI 20:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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