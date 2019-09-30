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Amatör Lig maçında tam 13 gol atıldı Kapaklıspor: 10 - 1461 Karadenizspor: 3

İHA

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor, evinde karşılaştığı 1461 Karadenizspor'u 103 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Amatör Lig maçında tam 13 gol atıldı Kapaklıspor: 10 - 1461 Karadenizspor: 3

Tekirdağ Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Kapaklıspor, evinde karşılaştığı 1461 Karadenizspor’u 103 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Kapaklıspor, Süper Amatör Ligi 2019 2020 sezonunun ikinci haftasında 1461 Karadenizspor’u ağırladı. Maç öncesi sezon açılışını gerçekleştiren sarılacivertli takım, oynadığı güzel oyunla da futbolseverlerin beğenisini topladı. 1461 Karadenizspor’a karşı 10 3’lük bir galibiyet alan Kapaklıspor, haftayı 3 puanla kapattı.
Kapaklıspor, karşılaşmaya; Bekir, Anıl, Tolga, Koray, Eray, Şaban, Murat, Emir, Nusredtin, Tezcan, Tuğrul 11'i ile çıkarken, konuk takım ise maça; Mustafa, Ali, Oğuzhan, Alper, Mazlum, Okan, Adem, Burak, Hasan, Yusuf, İsmail 11'i ile başladı.

İlk gol Emir'den
Kapaklıspor, karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın 5. dakikasında Kapaklıspor adına beklenen gol Emir Asım’ın ayağından geldi. Emir, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 10 öne geçirdi.

Saha gerildi
İlk golün ardından moral bulan sarılacivertliler, rakip kaleye baskısını sürdürdü. Maçın 17. dakikasında Tezca'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Murat, skoru 20 yaptı. 24. dakikada ise Emir’in ortasında Murat, şık bir kafa vuruşu ile farkı 3’e çıkardı.
Mücadelenin 40. dakikasında ise sahada gergin anlar yaşandı. 1461 Karadenizspor oyuncusu Adem, seyirci ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın uzaması üzerine hakem sarı kartına başvurdu.
1461 Karadenizspor, maçın 45. dakikasında Alper’in ayağından gelen golle moral buldu ve ilk yarı 3 1 Kapaklıspor üstünlüğü ile noktalandı.

Maçın yıldızı Murat oldu
İkinci devrede farkı açmak isteyen Kapaklıspor, Karadenizspor kalesini adeta ablukaya aldı. 49. dakikada Tuğrul’un pasında Nusredtin, kendisinin ilk, takımının 4. golünü kaydetti. 50. dakikada Karadenizspor, Alper’in golü ile skoru 42 yaptı.
Müsabakanın 52. dakikasında organize bir atak gerçekleştiren sarılacivertli ekip, bu kez Kaptan Tezcan’ın golü ile 52 öne geçti. 65, 69 ve 74. dakikada Murat’ın golü ile fark 6’ya yükseldi. Murat, 9 dakika içinde attığı üç gol ile rakip kalede toplam 5 gole ulaştı ve maçın yıldızı oldu.

Son sözü Şaban söyledi
Maçın bitmesine 20 dakika kala farkı iyice açan Kapaklıspor, bir anlık hata sonucu kalesinde ikinci golü gördü. 80. dakikada 1461 Karadenizspor’da Okan, skoru 8 3 yaptı. Golün ardından hızlı bir atak geliştiren Kapaklıspor, Tuğrul’un şutunda golü buldu ve müsabaka 9 3'e geldi. Murat’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Şaban, meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.
Karşılaşma, Kapaklıspor’un 10 3’lük üstünlüğü ile sona erdi. Bu sezon seyircisi önünde ilk maçına çıkan Kapaklıspor, güzel oyun ve farklı galibiyetle büyük beğeni topladı.

TEKİRDAĞ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 19:01
  • YATSI 20:20
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