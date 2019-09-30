Lastiği patlayınca direğe çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilesinde lastiği patlayan bir otomobilin kayarak yol kenarındaki demir direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, MuratlıBüyükkarıştıran kara yolu 4. kilometre üzerinde meydana geldi. Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki Fatih İ. idaresindeki 34 TV 5453 plakalı otomobil, lastiğinin aniden patlaması üzerine savrularak yoldan çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilen aracın sürücüsü Fatih İ. kolundan, araçta yolculuk yapan bir çocuk ise bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ve Trafik Şube ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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