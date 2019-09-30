Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ’da durdurulan şüpheli bir araçta çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkezi İlçe Süleymanpaşa’ya bağlı GündoğduTurgut Mahallesinde şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile K.D. isimli şahsın şüpheli olarak ifadesi alınarak serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderileceği öğrenildi. Konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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